恐慌蔓延　哈佛國際學生不願成博弈的“棋子”

中評社北京5月24日電／據央視新聞：美國一名聯邦法官23日就美國政府禁止哈佛大學招收國際學生的政策發出臨時限制令，要求在29日舉行聽證會前“維持現狀”。然而，恐慌情緒在哈佛大學國際學生中持續蔓延，一些學生表示他們不願成為哈佛大學與美國政府博弈的“棋子”。



據美國有線電視新聞網（CNN）23日報導，美國政府取消哈佛大學學生和交流學者項目資質、禁止招收國際學生的決定讓數千名學生陷入恐慌，他們或將不得不面對簽證被吊銷、研究中斷、被迫轉學、暑假過後無法返美等難題。



能否重返校園成未知數



哈佛大學學生會聯合主席阿卜杜拉·沙希德·西亞爾說，數千名國際學生處於懸而未決的狀態，他們非常恐慌，不知道自己是否還有合法身份，在遠離故鄉的地方應對這種連律師都不願介入的狀況。



西亞爾來自巴基斯坦拉合爾，考試結束後正在他國旅行。他不確定自己是否還能重返校園。



“哈佛之所以是哈佛，是因為它有能力吸引來自世界各地的人——最優秀的人，而不僅僅是美國人。”西亞爾說，“世界上最優秀的學生來到美國的大學深造，美國也從中獲益。這些人卻受到非人對待、得不到尊重。”



轉學窗口期已關閉



哈佛大學國際學生的占比約為27%，6793名國際本科生和研究生幾乎來自全球所有國家和地區。西亞爾說，校方已為面對不確定性和陷入恐慌的國際學生提供支持，他正協助那些有意轉學的學生，爭取獲得轉學資助。美國政府出台“禁招令”恰逢期末考試剛結束、距畢業僅有一周，在秋季學期轉到其他大學繼續學習的窗口期已經關閉。

