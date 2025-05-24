清算陳年恩怨　魯比奧腰斬白宮國安會

中評社北京5月24日電／據央視新聞：美國國務卿魯比奧這月初接替華爾茲擔任（代理）總統國家安全事務助理，成為繼基辛格之後第一位同時擔任這兩個職位，既管外交又管國安戰略的美國人。“新官上任三把火”，當地時間23日，接管美國國安團隊不到一個月的魯比奧宣布“大裁員”，把團隊規模砍一半。



開掉一半老員工 拉來兩名新副手



據知情人士透露，裁員計劃一經公布立即生效，一些官員被退回到其他部門，還有一些官員被安排行政休假。國家安全委員會中一些專注於特定地區或問題的團隊將被裁撤，其他團隊將被解散重組。這意味著很多國安隊伍和項目將不復存在。



按一位官員提供的信息，白宮國安會之前有約395名員工，其中包括約180名支持人員。這屆特朗普政府上任沒幾天就讓約160名國安會員工停工回家，白宮還對該部門進行了嚴格審查，試圖使其與特朗普的議程保持一致。23日這波裁員前，國安會就已經被“對半砍”過一次，這次裁員的具體數量還未公布，但據CNN統計，又有超過100人收到了停工通知。路透社援引多名消息人士的話報導說，得知被裁後，一些人甚至當場哭泣。



魯比奧對老員工“砍半”的同時，也給自己拉來了兩名副手。曾任副總統萬斯國家安全顧問的安迪·貝克和特朗普的政策顧問羅伯特·加布里埃爾將成為新的副國家安全事務助理。



按內部人士說法，特朗普政府的目的是將國安會精簡至幾十人，並把涉及國家安全的權力分給其他部門。美聯社評論道，國防部和國務院今後將在向特朗普提供建議方面發揮更重要的作用，但特朗普最終將“依靠自己的直覺”作出決策。



上上屆的恩怨 這屆“清算”



知情人士表示，魯比奧得到了特朗普的充分授權，大規模裁員也是為了讓特朗普實施政策更方便，“總統信任魯比奧，他有權採取大膽行動，確保沒有人破壞總統的議程”。



美國國家安全委員會是由總統主持的最高級別的國家安全及外交事務的議事機制，其工作人員通常主導美國應對全球最敏感衝突的關鍵決策，並在多個政府部門之間發揮協調作用。但據《紐約時報》稱，自2017年首個任期伊始，特朗普就對國安會懷有強烈的不信任感。不止一位前員工說，特朗普覺得國安會是嚴重削弱其政策主張的主要源頭。

