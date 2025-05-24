深層政府？美國白宮國安委裁員“降級”

中評社北京5月24日電／新華社報導，多名消息人士23日透露，美國白宮國家安全委員會開始裁撤人員，計劃從數百人減少至數十人，且職能重大“降級”。



大裁員



路透社援引多名消息人士的話報導說，當天數十名白宮國家安全委員會人員被裁，場面混亂，一些人甚至當場哭泣。



白宮國家安全委員會創設於上世紀杜魯門任美國總統時期。拜登政府任期內，該機構有300多人。消息人士透露，預計裁員後最終僅留下約50人。



這一機構由其他部門抽調而來的職業公務員和經過任命的官員組成。消息人士說，被裁人員中有約90人來自其他部門，系政策領域或某項事務的專家。被裁的職業公務員可以選擇回到原部門，任命的官員也可以轉至其他部門任職。



角色“降級”



白宮國家安全委員會向美國總統提供國家安全和對外政策建議，參與決策，並在多個政府部門之間發揮協調作用。



許多美國政界保守派人士長期以來認為國家安全委員會與其他政府部門職能重叠，應該精簡裁撤。路透社援引消息人士的話報導說，重組後，國家安全委員會的職能重點將是執行總統的計劃而不是參與決策制定。



目前，國家安全委員會採取自下而上逐級提交建議報告的方式。“這種自下而上的方式不行，將停止。”一名白宮高級官員告訴最先披露裁員消息的美國阿克西奧斯新聞網說。另一名白宮官員說：“這一工作流程完全反了，應該是：這就是總統想要的，去做吧。”



國家安全委員會內設部門將裁撤、合併，職能將轉移至國務院、國防部等其他部門。消息人士稱，原先負責處理非洲事務和處理北約等多邊組織事務的部門將被合併。



美聯社評論道，國防部和國務院今後將在向特朗普提供建議方面發揮更重要的作用，但特朗普最終將“依靠自己的直覺”作出決策。

