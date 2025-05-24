《財富》：特朗普正殺死美國下金蛋的鵝

中評社北京5月24日電／據央視新聞：當地時間5月22日，美國特朗普政府宣布撤銷哈佛大學招收國際學生的資格，並強制在校留學生轉學，使聯邦政府與哈佛大學的爭鬥再度升級。對此，美國《財富》雜誌23日發文稱，“特朗普正在殺掉美國下金蛋的鵝”。



“這不是修剪，這是放火”



《財富》雜誌表示，和美國政府一樣，大學也存在臃腫、浪費的問題，但特朗普削減研究經費並打擊留學生的做法並非修剪，而是放火焚燒整片森林。在此過程中，他威脅到了美國科技領導力、經濟繁榮和全球影響力的根基。



文章稱，美國的全球競爭力依賴於其大學對人才的開放態度和對研究的投入。許多定義現代美國的創新都是來自世界各地的傑出人才在美國取得的，比如互聯網（加州大學洛杉磯分校）、谷歌的搜索算法（斯坦福大學）、GPS（麻省理工學院）和mRNA疫苗（賓夕法尼亞大學）都起源於美國大學。清潔能源、人工智能和癌症治療領域的突破也是如此。現在，由於特朗普的行動，連癌症研究也因聯邦撥款被凍結和實驗室關閉而被迫中斷。



哈佛大學長期被視為國際學術界的一座燈塔，如今其招收外國學生的資格被取消。超過27億美元的聯邦研究經費被凍結。麻省理工學院宣布削減研究生招生規模並裁減研究人員。加州大學系統正在提起訴訟，以阻止美國國立衛生研究院（NIH）的撥款削減。所有這些都將嚴重損害美國的科學進步。

