陳韋迪：歷史文化源遠流長無法改變

陳韋迪：民進黨政府一直搞抗中拒中，如今更把中國妖魔化、把魔爪伸向漢人，仿彿全世界對漢學、漢民族的研究都是虛妄。 中評社台北5月25日電（作者 陳韋迪）台灣在“賴政府”執政後，台海風波不斷，誰才是兩岸和平與穩定的締造者，這要兩岸人民說了算，那些看熱鬧的域外人士還是閉嘴吧！



如果，“賴政府”對兩岸關係照此趨勢持續發展下去，其所具爆炸性，有如是一顆不定時的炸彈，沒有人知道何時、在什麼情境與條件下會爆炸，更恐怖的是，究竟爆炸威力有多大，沒人可預知？但無論如何，一定會爆炸，而且一旦爆炸，台灣七十幾年來積累出的建設與成果將毀於一旦，絕無僥倖。



民進黨政府一直搞抗中拒中，如今更把中國妖魔化、把魔爪伸向漢人，仿彿全世界對漢學、漢民族的研究都是虛妄。



把百分之九十六的人，編列為“其餘人口”，凸顯的是民進黨極度自卑導致的自大。日前台灣就有關人口與族群介紹裡，發布非常有趣的內容～台灣目前已設戶籍人口2.6%為原住民族群，另外來人口占1.2%，其餘人口占96.2%。



一般這類介紹是為了讓人瞭解族群的組成，所以會以最多數的人口結構為主，再輔以各族群數目。



但這個介紹只說最少的部分，有關客家人、閩南人、外省族群似乎都是不存在的“其餘”，而這個“其餘”占了96.2%。



那麼這整個台灣到底是什麼族群組成的，誰看得懂？最重要的是“閩南族群”被消失了！！



更有趣的是介紹中衹有少數民族，台灣境內的少數種族、族群，包括經政府認定的原住民族與蒙藏族，而在語言上的少數種族、族群，則包括原住民族、客家族群、蒙藏族、新住民、移工等。



但最重要的閩南族群，也就是從明清開始的大量漳泉移民，全都不見了。

