快評：不改善兩岸關係　台灣叩關世衛只剩演戲

中評社快評／台灣第9年叩關世衛大會失敗。賴清德24日接見“世衛行動團”時聲稱，加入世界衛生組織（WHO）、參與世衛大會是不變的理念，“不會因為沒有預算、或是因為美國沒有加入而離開”。云云。



今年是台灣連續第9年未獲世衛大會邀請函，但台灣當局依然照著既定劇本演出，派員前往日內瓦活動。一如外界所料，世衛大會19日決定，明確拒絕將個別國家提出的、邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會的提案列入大會議程，這也是世衛大會連續第9年拒絕涉台提案。



美國總統特朗普今年1月上任後，立即宣布美國退出世衛組織，這對台灣方面的打擊尤其大。美國自己都退出了，又有什麼立場、理由要求世衛大會讓台灣加入？！美國都無力助台加入，其他一些國家更沒有此能力。



大陸方面一再強調，在台灣參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題上，中方的立場是必須按照一個中國原則來處理，這是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。台灣在未經中國中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會。民進黨頑固堅持“台獨”分裂立場，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在。



從大陸的立場看，台灣並非完全沒有機會重返世衛大會，承認一個中國原則，改善兩岸關係，就有出路，捨此別無他途。9年來台灣方面一敗再敗，應吸取教訓，改弦易轍；否則，叩關世衛只剩演戲，只會一直敗下去。