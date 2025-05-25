“莎頭組合”混雙三連冠　雨果闖入男單決賽

中評社香港5月25日電／在24日進行的2025年多哈世乒賽比賽中，中國隊組合王楚欽/孫穎莎實現混雙三連冠。王楚欽還成功晉級男單決賽，將與首次闖入世乒賽男單決賽的巴西名將雨果·卡爾德拉諾爭奪冠軍。



新華社報導，當天的混雙決賽中，王楚欽/孫穎莎以3:1戰勝日本組合吉村真晴/大藤沙月。孫穎莎賽後說：“即使對手是雙右手組合，也展現出了極強的默契和戰術威脅。我們彼此信任，在比分膠著時都很堅定，這也是我們能夠（取得）三連冠的關鍵。”



男單半決賽中，王楚欽對陣瑞典選手莫雷加德，在先失一局的不利局面下，他調整節奏以4:1完成逆轉，連續第二次晉級世乒賽男單決賽。



“直到第二局我才逐漸找回節奏，莫雷加德打得很好，整場比賽都給我施加了巨大壓力。”王楚欽說。



另一場男單半決賽中，中國隊選手梁靖崑與雨果激戰七局，最終以3:4惜敗。首局梁靖崑多次挽救局點，仍遺憾失利，此後雙方互有勝負，戰成3:3，比賽進入決勝局。梁靖崑在決勝局一度以3:0領先的情況下連丟10分，雖然他頑強挽救6個賽點，但雨果最終以11:9獲勝，成為世乒賽歷史上首位闖入男單決賽的巴西選手。



“這是一場瘋狂的比賽。”雨果賽後說，“最後一局0:3落後時，我感受到身體裡湧出一股能量，幾乎確信自己一定能贏。我也不知道那種信心從何而來，但我找到了應對的方法，打得越來越好。”



作為本屆賽事的三號種子，雨果通過高拋發球打亂了梁靖崑的節奏，在這場鏖戰中勝出，他笑稱擔心在巴西看直播的家人承受不了比賽的刺激，“我怕他們會暈過去”。



對於決賽，雨果表示：“這又將是一場非常艱苦的戰鬥，王楚欽是世界上最強的選手之一，我會一分一分打下去，讓我們拭目以待。”



女單半決賽中，孫穎莎以4:0橫掃日本名將伊藤美誠，王曼昱以4:0戰勝隊友陳幸同，中國隊提前鎖定女單冠亞軍。



女雙方面，王曼昱/蒯曼以3:0戰勝日本組合張本美和/木原美悠，闖入決賽。她們的對手將是奧地利選手波爾卡諾娃與羅馬尼亞選手斯佐科斯組成的跨國組合。



中國台北隊組合高承睿/林昀儒將與日本組合篠塚大登/戶上隼輔爭奪男雙冠軍。