戛納電影節閉幕　中國導演畢贛獲特別獎

中評社香港5月25日電／第78屆戛納國際電影節24日晚在法國南部城市戛納閉幕，中國導演畢贛因執導《狂野時代》獲得戛納電影節特別獎。



新華社報導，《狂野時代》由畢贛執導，易烊千璽、舒淇主演，是今年唯一入圍戛納電影節主競賽單元的華語片。電影講述了在一個人類已經不再做夢的世界里，

一個“怪物”依然整日沉迷於夢的幻覺中，衹有一個女人能夠看清幻覺，並潛入了他的夢境。



法國女演員、本屆電影節主競賽單元評委會主席朱麗葉·比諾什在閉幕式後的新聞發佈會上說，在電影節期間看了許多特別的電影，但《狂野時代》尤其與眾不同。《狂野時代》是一部非凡的電影、充滿詩意的電影，評委會一致同意將特別獎授予畢贛。



法國影評人熱拉爾·馬里昂觀影後也稱讚《狂野時代》“是一部出色的電影”。他告訴記者，這部影片通過聲音、圖像、佈景等呈現了一個宇宙，令人沉浸其中，這在其他電影作品中實屬少見。權威影視媒體《銀幕日報》網站評價說，這是“一部令人難忘和振奮的電影”。



電影節主競賽單元評委會在閉幕式上公佈了電影節的其他獎項。由伊朗導演賈法爾·帕納希執導的影片《普通事故》獲得“金棕櫚獎”。挪威導演約阿希姆·特裡爾執導的新作《情感價值》獲得評審團大獎。西班牙、法國合拍片《接近終點》和德國影片《墜落之聲》同時獲得評審團獎。



此外，巴西導演小克萊貝·門東薩憑藉《秘密特工》摘得最佳導演獎，該片主演瓦格納·莫拉獲得最佳男演員獎。法國、德國合拍片《最小的女兒》主演納迪婭·梅利蒂獲得最佳女演員獎。比利時導演達內兄弟憑藉《年輕母親》獲得最佳編劇獎。



法國戛納國際電影節與德國柏林國際電影節、意大利威尼斯國際電影節並稱歐洲三大電影節。本屆戛納電影節於13日開幕。