險勝中國隊選手　巴西人第一次打進世乒賽決賽

中評社香港5月25日電／1926年開始舉辦的世界乒乓球錦標賽24日在多哈見證一項歷史紀錄的誕生：巴西人第一次闖入世乒賽決賽。



書寫這項紀錄的人，是28歲的雨果·卡爾德拉諾，他在當晚進行的男單半決賽中以4:3險勝中國隊選手梁靖崑，闖入決賽。



新華社報導，這場比賽稱得上是史詩級的對決，兩名選手都將自己的水平發揮得淋漓盡致。雨果先勝兩局，但梁靖崑表現頑強，將大比分扳為3:3。決勝局的過程更加跌宕起伏，梁靖崑開局以3:0領先，雨果此後連得10分，手握7個賽點。雖然梁靖崑把差距縮小到9:10，但雨果拿下最關鍵的一分，以11:9獲勝。



在23日的四分之一決賽中戰勝韓國選手安宰賢晉級半決賽後，雨果就已經成為不僅是巴西，甚至是拉丁美洲第一位獲得世乒賽獎牌的運動員（世乒賽不設三四名決賽）。晉級決賽讓他再次書寫新的歷史。



“這是一場瘋狂的比賽。”雨果賽後說，“我可能需要一個小時才能把這場比賽的前前後後說清楚。”



走下賽場，他面對記者反覆描述此役的驚心動魄，說得口渴了，他讓女友也是隊友的布魯納·高橋遞給他一瓶水，最後說累了，他乾脆坐在地上，女友又遞給他一根香蕉——他沉浸在無比的興奮中，顧不上去想25日與中國隊名將王楚欽的決賽。



“我真的擔心在巴西觀看電視轉播的家人激動得暈過去。”他說。



雨果並非是“橫空出世”。2021年休斯敦世乒賽男單四分之一決賽中，同樣是面對梁靖崑，雨果在大比分3:0領先的情況下，被對手連勝4局，遭遇逆轉；去年的巴黎奧運會上，他闖入男單半決賽，最後輸給了瑞典選手莫雷加德……這些刻骨銘心的失敗磨煉了他的意志。



作為本屆世乒賽男單三號種子，雨果說：“奧運會的失利，是因為自己不在職業生涯的最佳時期，但我一直在堅持，一直很執著地努力，讓自己做到最好，現在我正在收穫曾經播下的種子。”



今年4月，雨果終於迎來個人生涯的突破，他在澳門乒乓球世界盃上，在半決賽和決賽先後戰勝王楚欽和林詩棟，登上最高領獎台，讓“巴西人贏得乒乓球世界盃”驟然成為熱門詞彙。如今，他將再次與王楚欽交鋒，如果獲勝，將成為第一位贏得世乒賽男單冠軍的巴西人。



“這又將是一場非常艱苦的戰鬥，王楚欽是世界上最強的選手之一，我會一分一分打下去，讓我們拭目以待。”他說。



雨果已經創造了歷史，但王楚欽也期待續寫國乒的輝煌。不管誰最後捧杯，這場巔峰對決都將載入史冊，聖·勃萊德杯上將會鐫刻上一個新的名字。