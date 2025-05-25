陳茂波：今年以來香港新股集資額760億元

中評社香港5月25日電／香港財政司司長陳茂波表示，美國主權信貸評級早前被下調觸發美債孳息急升，多家正在內地訪問的外資大行表示，看好國家發展前景，將進一步加大對華投資。香港正全力搶抓機遇。



香港電台報導，陳茂波在網誌表示，本港上周有兩場大型主題式金融論壇進行，不少資深外國投資者表示，將通過香港加大在內地以至亞洲地區的資產配置。同時在過去一周，本港迎來今年來全球最大宗的新股上市。今年以來，本港的新股集資額超過760億港元，較去年同期增加超過7倍，並達到去年全年新股集資總額近九成。而有關公司遷冊的條例上周五正式生效，措施公布當日，已有國際大型保險公司宣布遷冊到香港，市場估計航運等其他行業的公司亦有機會陸續遷冊本港。至於《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式將於星期五在港舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席儀式，陳茂波強調，活動標誌著香港的調解專業服務在國際上更上層樓。



陳茂波表示，客觀事實和數據證明內地經濟在全球不確定的環境中，依然穩中有進，香港與內地深化聯繫，是長遠發展的巨大優勢。他說，港股今年以來表現出色，更多海內外公司在香港設立國際總部、研發中心和區域辦事處，都反映環球投資者和企業對香港的信心。當前的全球大局正深刻變化，當局將繼續靈活應變，在鞏固與傳統市場聯繫的同時，積極開拓全球南方等新興市場，使香港“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色更為突顯。