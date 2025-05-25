全球人工智能模型又添“新成員”

中評社香港5月25日電／今年，人工智能（AI）技術持續在大語言模型和多模態方面取得新進展。近來，全球多家科技公司推出了新模型，這些模型不僅在理解和生成能力上取得重大突破，也在實用性和效率上邁上新台階，標誌著AI正逐步從通用大模型向多模態助手和智能體演進。



新華社報導，美國西部時間5月22日，美國Anthropic公司推出“克勞德4”系列兩款新模型：“奧普斯4”（Opus 4）與“十四行詩4”（Sonnet 4），旨在為業界提供更高標準的編程、推理和智能體應用。該公司表示，Opus 4是行業領先的編程模型，能夠高效完成複雜且持續時間長的任務；而Sonnet 4在此前的3.7版本基礎上顯著升級，具備更強的指令理解能力與推理、編程表現。



美國西部時間5月20日，谷歌宣佈推出多個“雙子座2.5”系列大語言模型，整體性能和智能推理能力均較以往版本大幅提升。當日，谷歌還發佈了多個多模態模型，其中包括圖像生成模型Imagen 4和視頻生成模型Veo 3，具備從文本等多種輸入形式生成高質量視覺內容的能力；音樂生成模型Lyria 2則為音樂人提供了多模態創作工具。此外，AI電影製作工具Flow集成了先進的多模態技術，使用戶通過自然語言描述就能生成高質量的視覺作品。



5月，谷歌公司還發佈了全新的進化式編程智能體AlphaEvolve，該系統由谷歌的大語言模型驅動，旨在實現通用算法的發現和優化。據谷歌官方博客介紹，AlphaEvolve不僅能發現單一函數，還能演化整個代碼庫，並開發出複雜的算法。在對超過50個數學難題的測試中，它在約75%的案例中重新發現最優解，並在20%的案例中提出更優方案。谷歌團隊認為，該智能體未來有望在材料科學、藥物發現、可持續性發展等領域發揮變革性作用。