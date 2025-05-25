美政府計劃取消發電廠溫室氣體排放的所有限制

中評社北京5月25日電／美國環境保護署24日證實，正在起草一項計劃，以取消美國燃煤和燃氣發電廠溫室氣體排放的所有限制，該計劃將在跨部門審查後發布。



央視新聞報導，美國環境保護署發言人當天稱，上一屆美國政府試圖關閉美國經濟實惠且可靠的電力生產，許多人擔憂這將導致美國家庭電價上漲，並增加美國對國外能源的依賴。美國環境保護署正在制定一項計劃，對此進行重新審議。



該計劃由《紐約時報》率先披露。報導指出，美國環境保護署在其擬議定的計劃中稱，燃燒化石燃料的發電廠排放的二氧化碳和其他溫室氣體“不會顯著加劇危險污染或氣候變化”，即使完全取消相關限制，也不會對公共健康和福祉產生實質性影響。



不過，根據聯合國相關數據，化石燃料是全球變暖的最大推手，占全球溫室氣體排放量的75%以上，占二氧化碳排放量的近90%。有統計顯示，美國是全球歷史第一排放大國、全球累計溫室氣體排放最多的國家。



目前，特朗普政府正快速取消所有應對氣候變化的聯邦支出，並廢除任何針對溫室氣體排放的法規，作為其支持石油、天然氣和采礦業的舉措之一。日前，美國眾議院還通過了特朗普政府提出的一項大規模稅收和支出法案，該法案將取消前總統拜登推動的多項綠色能源激勵政策。



事實上，美國政府在應對氣候變化問題上已經多次出現反復。2017年6月，時任美國總統特朗普以給美國帶來“苛刻財政和經濟負擔”為由，宣布退出全球應對氣候變化的重要成果——《巴黎協定》。2021年1月20日，民主黨人拜登就任總統首日簽署行政令，宣布美國重新加入《巴黎協定》。2025年1月20日，特朗普再次就任總統的首日簽署行政令，宣布美國將再次退出《巴黎協定》。