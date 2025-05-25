美國關稅大棒下　歐洲多行業恐陷生存危機

中評社北京5月25日電／美國總統特朗普23日威脅自6月1日起對進口自歐盟的商品徵收50%關稅，遠高於美國此前宣布對歐暫緩施行的20%所謂“對等關稅”，引發資本市場再次動蕩。歐洲多個重點行業表示，美國關稅政策對其出口造成嚴重衝擊，或使其面臨生存危機。



汽車



新華社報導，23日，德國法蘭克福股市DAX指數全天劇烈震蕩。保時捷、寶馬、大眾、梅賽德斯-奔馳等車企的股價跌幅均超過3%。



作為德國最具代表性的支柱產業，汽車工業受到美國關稅政策的衝擊尤為顯著。2024年，德國出口新車中13.1%銷往美國。



以保時捷為例，由於未在美國設立生產基地，該企業約30%至40%的車輛從德國銷往美國。為應對美方高額關稅，保時捷不得不提高售價，即便如此仍可能面臨虧損。同樣，奧迪、大眾及大部分奔馳和寶馬車型因生產線集中在歐洲，也承受著關稅帶來的成本重壓。



“美關稅政策可能迫使德國車企將更多生產線遷往美國，導致德國本土大規模失業。”德國汽車業專家費迪南德·杜登赫費爾警告說，“車企赴美建廠周期至少兩年，這一漫長周期將使車企陷入財務困境。車企建廠時通常會制訂為期數十年的投資計劃，如今面臨高度不確定的美國政策，車企如何預判10年後的銷量？”



酒業



法國幹邑白蘭地協會表示，如果美國政府針對歐盟的最新關稅威脅成為現實，可能讓法國幹邑白蘭地行業陷入艱難境地。



一名行業高級官員告訴路透社記者，美國市場是法國幹邑白蘭地最大出口市場，占其全球銷量的50%以上。美國政府威脅對進口自歐盟的商品徵收50%關稅，“意味著我們可能無法繼續在美國銷售我們的產品”。



有關統計顯示，若被徵收50%關稅，法國幹邑白蘭地行業每年將損失超20億歐元，部分酒莊或永久退出美國市場。

