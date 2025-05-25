朝鮮公布驅逐艦下水事故調查最新進展

中評社北京5月25日電／據央視新聞：朝鮮驅逐艦5月21日下水時發生“重大事故”。當地時間24日，事故調查組向朝鮮勞動黨中央軍事委員會匯報了更多調查工作內容。



調查顯示，截至24日沒有發現船只的其他損壞情況，修復工作正在按計劃進行。



司法機關根據事故調查組查證的資料，為進行法律調查拘留了對事故負有責任的清津造船廠總工程師姜正哲、船體總裝車間主任韓京學和行政副廠長金勇鶴。



造船廠廠長已被傳喚



當地時間22日，由檢察機關人員和有關專家組成的事故調查組向朝鮮勞動黨中央軍事委員會匯報了有關調查內容。



根據對驅逐艦詳細進行水下及內部檢查的結果，確認與初期發表的內容不同，驅逐艦沒有船底破洞，船體右舷被刮削，通過船尾部分的救生通道流入一定量的海水。



調查組專家認定，抽出浸水隔室的海水，從船台脫離船首部分以修復艦船平衡性需要2至3天，修復舷側需要10多天時間。



朝鮮勞動黨中央軍事委員會向調查組下達指示並表示，調查組需要查明事故發生原因，此次事故是不可容忍的犯罪行為，有關責任人不能逃脫罪行。



根據事故調查組的調查資料，司法機關採取具體步驟，決定先拘留並調查對事故負有明顯責任的人員。據悉，清津造船廠廠長洪吉浩22日被傳喚至司法機關。

