第3輪關稅談判　日本盼6月與美國達成協議

中評社香港5月25日電／日本和美國23日在華盛頓結束第3輪高層關稅談判，代表日方談判的經濟再生擔當大臣赤澤亮正會後提到，雙方同意繼續對話，並將6月在加拿大舉行的G7領導人會議視為宣布協議的可能場合。



外媒報導，赤澤亮正分別在美國商務部長盧特尼克的私人寓所與盧特尼克會談90分鐘，再與貿易代表葛里爾在美國貿易代表署總部開會兩小時。赤澤在會談後向記者表示，如同本月稍早的前次會議，雙方討論了擴大貿易、解決非關稅措施以及經濟安全合作等議題。



據《中時新聞網》援引外媒報導，雖然拒絕詳細評論會談的任何進展，但赤澤亮正確認G7領袖會議將是宣布協議內容的理想場合。赤澤說：“在通話中，雙方已確認共同理解，都期待親自會面。所以兩位領導人肯定會在那個場合會面，”他補充說：“從負責談判者的角度來看，如果我們能夠在那之前達成某種協議，那當然是非常理想的。”



然而，赤澤亮正不排除到時可能無法達成協議的可能性。他說：“我們有必須保護的國家利益，單純快速達成協議並不是目標。”雖然7月初如未達成協議將被美方課24%的“對等關稅”，赤澤強調，不認為這個日期是東京達成協議的硬性期限。他說：“當你為談判設定期限時，面臨期限的一方通常會輸，如果某事會損害我們的國家利益，那麼即使期限到了，我們也不能簽署協議。”



代表美國政府協商關稅的財政部長貝森特並未出席本輪談判，赤澤亮正可能下周再次飛往華盛頓與貝森特會面，進行第4輪談判。