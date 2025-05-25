香港海洋公園“海洋摩天塔”昨晚故障

中評社香港5月25日電／海洋公園機動遊戲“海洋摩天塔”昨晚故障，17名乘客被困近兩小時。



香港電台報導，海洋公園發出公告說，昨晚8時許，“海洋摩天塔”運作期間出現訊號故障，因安全系統啟動而暫停運作。工作人員按既定的安全指引及操作程序，帶領17名乘客從摩天塔中間的安全通道離開遊戲設施，所有人於近10時安全回到地面。



海洋公園表示，已向機電工程署匯報事件，並將暫停運作“海洋摩天塔”至另行通告。