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香港海洋公園“海洋摩天塔”昨晚故障
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2025-05-25 16:21:31
中評社香港5月25日電／海洋公園機動遊戲“海洋摩天塔”昨晚故障，17名乘客被困近兩小時。
香港電台報導，海洋公園發出公告說，昨晚8時許，“海洋摩天塔”運作期間出現訊號故障，因安全系統啟動而暫停運作。工作人員按既定的安全指引及操作程序，帶領17名乘客從摩天塔中間的安全通道離開遊戲設施，所有人於近10時安全回到地面。
海洋公園表示，已向機電工程署匯報事件，並將暫停運作“海洋摩天塔”至另行通告。
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