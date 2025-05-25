黃仁勳自曝這輩子談姐弟戀　靠這句獲妻子芳心

中評社台北5月25日電／輝達執行長黃仁勳日前為台北國際電腦展（Computex）抵台，除了為活動揭幕，他也與鴻海董事長劉揚偉同台對談，劉問他是否有話想對妻子說，黃仁勳說，大學時被大2歲的妻子吸引，當時他鼓起勇氣問對方“要不要來看看我的作業？”並邀請每周一起K書，成功獲得每周的約會，他幽默地說“所以我這輩子大部分時間都在談姐弟戀”。



根據《中時新聞網》報導，劉揚偉20日於台北國際電腦展演講時，在最後20分鐘邀請黃仁勳同台，並拋出3個問題，其中一題為“成功男人背後都有一位偉大的女人”，問黃是否有話想對夫人說。



黃仁勳指出，自己在17歲時認識剛滿19歲的妻子，“所以我這輩子大部分時間都在談姐弟戀”，他透露，兩人是大學電機系實驗室的夥伴，修課的學生有250人，但女生衹有3位。



黃仁勳說，當時他是班上年紀最小、體型最瘦的學生，上大學時體重衹有約58公斤，畢業時也衹有60公斤，和其他男生相比“就像小孩”，他被妻子的外貌吸引，便主動出擊，“我就走過去使出我的超能力”。



黃仁勳回憶，當時他對妻子說“妳要不要來看看我的作業？我不知道妳的成績如何，也許很好，但如果每周都跟我一起K書，我保證妳所有科目都能拿A”，黃仁勳表示，從那之後兩人每周都有“約會”，現場也因他的輕鬆話語笑聲不斷。