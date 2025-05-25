胡志強談國民黨：置之死地而後生“不留懸念”

中評社台北5月25日電／國民黨主席朱立倫日前在凱道喊出罷免賴清德，對此，前“外交部部長”胡志強今天表示，國民黨目前處境非常困難，真的應該置之死地而後生，能做的事都要做，不用有太多顧忌，也不必再有懸念。至於台中市長盧秀燕是否選國民黨主席？他說，盧一定會仔細審慎的考慮，不輕易決定，“大家要有點耐心給她一點空間”。



根據《中時新聞網》報導，胡志強今天舉行《我是胡志強，今天來報到》新書發表會，由於他從“外交部長”、台北市長，到擔任台北市政府大陸小組成員，媒體詢問對當前台美外交關係。



胡志強表示，城市外交是“國家”外交很重要的一部分，他樂見其成，不管是在哪一個層級，都應直接跟美國大城市交流，“國家”競爭力不能忽視城市競爭力，全世界都是如此，他在做台中市長的時候，就發現這一點，“我覺得現在還是一樣”。



他強調，“國家”的進步要靠“中央”與地方的合作，尤其城市外交，在全世界的大多數的聯誼協調會當中，都可以顯現它的力量。



對於賴清德在台美經貿談判之前，就先釋出擴大投資美國等五項因應措施，曾擔任過駐美代表的胡志強認為，這是賴的策略，能不能成功，要看最後的結果。



不過他說，大部分的談判都不會事前洩漏自己的立場，但有的時候可能已經告知對方想法，對方仍不理，就只好洩漏，“這個可能性是存在的”，但是要不要洩漏？洩漏的結果如何？都是決策的人要負責。



外界關注台中市長盧秀燕是否曾向胡志強談過要選國民黨主席？胡志強表示“沒有”，他要等盧願意跟他談的時候，再跟盧來談。對於盧他瞭解很深，一定會仔細審慎的考慮，不輕易決定，“所以大家有點耐心，給她一點空間，她只要願意跟我談，我當然願意跟她談”，但也不想到處問、打草驚蛇。



媒體關切是否贊成罷免賴清德？胡志強表示，他實在不太瞭解這個事情，但他覺得國民黨今天處境非常困難，真的應該置之死地而後生，能做的事都要做，民進黨能做的事都在做，很可能一年以前就決定要改變“國會”情勢，但“我覺得我們沒有好好準備”。



媒體追問，國民黨能做的事情都要做，是否包括罷免賴清德？胡志強重申“我覺得就是一定要自己置之死地而後生，不用太多顧忌”，國民黨已經到今天這個地步了，不能還有懸念，不管是任何人，大家求付出就好了，大家都要來救這個黨，不求從這個黨得到任何東西。