反制大罷免！賴士葆：由趙少康領軍聯合造勢

中評社台北5月25日電／大罷免持續延燒，為反制罷免，國民黨“立委”賴士葆今天表示，新北市跟台北市兩個“直轄市”的國民黨“立委”將進行聯合造勢，由“戰鬥藍”的趙少康領軍，進行一次到兩次的聯合造勢。至於如何善用“立法院長”韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌這4位集體的力量來幫忙造勢，將由黨中央去規畫。



根據《中時新聞網》報導，賴士葆今天出席前台中市長胡志強的新書發表會，會前被媒體問到如何反制大罷免？是否會邀請韓國瑜、蔣萬安、盧秀燕或是黃國昌出面幫忙拉抬？賴士葆表示，對於面臨被罷免的“立委”而言，輔選大將越多越好，這些重量級的不管是藍軍或者是白軍，我們都非常的歡迎。



他說，他們4個人都有一定的實力，台北市長蔣萬安已全力幫忙拉抬國民黨台北市的“立委”；另外，台中市長盧秀燕，她現在是一方之霸，在各方面的民調，幾乎在全台各縣市都是第一名，實力非常強；韓國瑜更不用講，韓粉到現在為止，越來越多；再加上黃國昌也是戰神，這4位加起來力量當然就非常的大。



至於怎麼去善用這4位集體的力量，是不是要讓他們聯合來幫造勢？造勢情況怎麼樣？賴士葆表示，這些都需要黨中央去規畫，以他為例，5月23日辦過一場，蔣萬安已來過，未來會再辦兩場，基本上他都會請蔣萬安，至於韓國瑜也是邀請的對象。



外界擔心若全靠國民黨中央力道可能會比較弱，對此，賴士葆指出，他並沒有聽到類似的講法，不過有討論到聯合造勢，由新北市跟台北市兩個“直轄市”“立委”聯合造勢，目前新北市有6位，台北市有5位，參與的卡司還沒這麼快決定，但基本架構主要就是由“戰鬥藍”的趙少康領軍，最少一次到兩次的聯合造勢。