研究發現日光可增強人體免疫力

中評社香港5月25日電／新西蘭一項最新研究發現，人體免疫功能在白天更為活躍和高效，這得益於一種免疫細胞對光線作出反應的生物鐘機制。



新華社報導，新西蘭奧克蘭大學研究人員日前在美國《科學·免疫學》雜誌上發表的這一研究成果，進一步佐證了此前有關晝夜節律紊亂（如夜班工作、時差反應）可能增加感染風險的科學觀點。



新研究顯示，體內重要的免疫細胞——中性粒細胞受到一種晝夜節律控制，在白天更能有效應對感染。研究團隊表示，這是人體免疫系統與自然晝夜變化相協調的體現，是人類在進化過程中形成的一種適應機制。因為人類白天活動頻繁，更容易接觸到細菌感染，因此免疫系統在白天更為警覺。



為深入觀察免疫細胞的活動，研究人員選用了斑馬魚作為實驗模型。這種淡水魚與人類有高度基因相似性且體表透明，便於實時追蹤細胞行為。



研究人員拍攝了中性粒細胞在一天中不同時間殺滅細菌的影像，結果發現它們在白天殺菌的效率比夜間更高。隨後，研究人員通過基因編輯方法關閉中性粒細胞的生物鐘。結果發現，這類重要的免疫細胞具有一個由光調控的內部晝夜節律鐘，能夠像鬧鐘一樣提醒細胞白天的到來，從而增強它們殺滅細菌的能力。



研究人員指出，中性粒細胞是免疫系統在炎症發生時最早被動員的“前線戰士”。此次新發現的生物鐘機制不僅有助於理解免疫系統的運作方式，也為治療各種炎症性疾病提供了新思路。後續他們將深入研究光線信號如何在分子層面調控這些免疫細胞的節律，以期為未來開發增強免疫力的新型療法奠定基礎。