倪永傑：大陸找到統一密碼　有底氣

上海台灣研究所所長倪永傑（中評社 海涵攝） 中評社北京5月27日電（記者 海涵）上海台灣研究所所長倪永傑5月24日在“台海新觀察第十次會議”上表示，賴清德面臨黨內逼宮、在野對抗、民意沸騰的多重困局。島內出現“大戒嚴”“大獨裁”與“大逮捕”“大衝突”的最危險景象的可能性是存在的，這是賴“以小勝大”“以弱勝強”的最後絕招、最後賭注。



倪永傑表示，賴清德“三重少數”上台執政，自身政治能量微弱，賴屬於衝動型負面性格，選擇衝突性政治路線，就像“小孩玩大車”，不足以駕禦台灣內部，也無法應對驚險複雜的台海局勢。就任一年，執政表現幼稚離譜、荒腔走板。島內政治無法政通人和、政治和諧，賴清德既沒有團結全台灣、安撫在野黨，也沒有團結民進黨、團結新潮流系，甚至把新清澈系同門師兄鄭文燦收押，更沒有回應台灣主流民意。賴清德把所有人當作對手，全面對抗、全力挑釁，充滿仇恨與報復，島內政治滿目瘡痍、雞飛狗跳，民怨沸騰。



倪永傑說，賴清德上台以來，鼓吹“新台獨”論述。“新台獨論述”既是“台獨”論述的系統集成，也有“台獨”基因變異，重點有“互不隸屬的新兩國論”，鼓吹“台獨的中華民國論”“民主台獨、和平台獨、武裝台獨、台獨國際化”，把大陸定義為“境外敵對勢力”，推動與大陸脫鈎斷流。在島內，賴清德整治對手，打擊在野黨，對抗“立法院”，發動“大罷免”“青鳥行動”，實施“綠色恐怖”。對外，賴清德則配合美國，“倚外謀獨”，賣台敗家。



倪永傑分析，賴清德面臨黨內逼宮、在野對抗、民意沸騰的多重困局。綠內部形成賴系與非賴系爭鬥，“反賴陣線”逐漸成形、浮上台面。如果“九合一”敗選，賴有可能被迫交出黨主席職務，屆時民進黨內部將上演超派系大戰。倪永傑研判，島內出現“大戒嚴”、“大獨裁”與“大逮捕”“大衝突”的最危險景象的可能性是存在的，這是賴“以小勝大”“以弱勝強”的最後絕招、最後賭注。

