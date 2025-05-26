台海新觀察：“大罷免”是“台獨”末路狂歡

研討會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京5月26日電（記者 海涵）由華中師範大學台港澳與東亞研究中心主辦的“台海新觀察第十次會議”5月24日在湖北神農架舉行。會上，多名學者談及賴清德推動“大罷免”對兩岸關係的影響，他們指出，賴清德發動“大罷免”是出於對權力的渴望和角逐，是“台獨”暴政的末路狂歡，將激化台灣政局動蕩與社會對立。



上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林表示，賴清德推動“大罷免”的策略就是借助“抗中牌”與“國安十法”修訂，推動“賴17條”“國安十法”與“大罷免”的“三合一”。其短期目標是企圖扭轉立法機構民進黨席次少數，但其中期與遠程目標卻是通過“大罷免”進行“台獨”教育，以期徹底打敗國民黨，實現民進黨長期執政。嚴安林分析，賴清德推動“大罷免”將激化台灣政局動蕩與社會對立，加劇賴清德執政困境。2025年上半年甚至全年，圍繞“大罷免”與由“賴17條”引發的兩岸政策紛爭將是台灣政局主要矛盾。藍白與綠色兩大力量間爭鬥將不斷尖銳化，社會對立進一步被激化。



全國台灣研究會常務副秘書長黃偉表示，“大罷免”可能引發島內政治局勢進一步動蕩，“台獨”勢力在困境中可能會採取更加激進的手段，操弄兩岸交往、經貿、科技、歷史、文化等議題，對兩岸關係和平發展構成威脅。賴清德發動“大罷免”的背後，不是民意的呼聲，而是民進黨對權力的角逐，是“台獨”暴政的末路狂歡。賴清德背叛民主原則走向威權、背叛經濟發展犧牲民生、背叛文化根源割裂歷史、背叛兩岸和平製造危機的所作所為，終將淪為一場自掘墳墓的鬧劇。兩岸統一的時與勢，或因民進黨的瘋狂而加速到來。



華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任彭韜表示，為改變“朝小野大”格局，賴清德以“大罷免”為工具，通過司法手段對在野陣營進行政治清算和打壓，對島內支持兩岸關係和平發展的政黨、團體、人士恫嚇和迫害。賴清德通過製造“寒蟬效應”，讓社會氛圍更加緊張，島內政治更加對立。長期的藍綠惡鬥不僅嚴重影響台灣的社會治理與經濟發展，也讓台灣民眾在對立的氛圍中對台灣未來充滿迷茫，進一步凸顯了“台獨”給台灣社會帶來的巨大傷害。



福建社會科學院現代台灣研究所助理研究員王藝樺說，近期，“大罷免”迅速成為島內熱詞。這場由民進黨發起的政治風波，本質上是島內政黨政治惡鬥的畸形產物，其進程及結果將對2026年島內“九合一”選舉，乃至台灣政治格局產生直接影響。她認為，“大罷免”結果不會改變“朝小野大”格局，但對兩岸關係造成的影響有三：其一，國民黨走向對兩岸關係更趨消極；其二，民眾黨態度模糊導致藍白合作制衡效力下降；其三，民進黨炒作“抗中保台”加劇兩岸對立。



