8部門發布行動計劃　加快數智供應鏈發展

以物聯網高質量發展積蓄更多新質生產力（圖片來源：新華社） 中評社北京5月26日電／據央視新聞報導，據商務部網站消息，近日，商務部、國家發展改革委、教育部、工業和信息化部、交通運輸部、農業農村部、稅務總局、國家數據局等8部門聯合印發了《加快數智供應鏈發展專項行動計劃》（以下簡稱《行動計劃》）。商務部流通發展司負責人就《行動計劃》進行解讀。



一、《行動計劃》出台的背景



黨中央、國務院高度重視現代供應鏈創新發展。習近平總書記多次作出重要指示批示，強調要緊扣產業鏈供應鏈部署創新鏈，著力構建自主可控、安全高效的產業鏈供應鏈。黨的二十屆三中全會提出，“健全提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平制度”，“促進實體經濟和數字經濟深度融合”，支持企業用數智技術改造提升傳統產業。



當前，以大數據、人工智能、物聯網為代表的現代信息技術深刻改變傳統生產生活方式，數字化和智能化相融合的數智化已成為加快供應鏈創新的重要動能，是推動供應鏈現代化的必經之路。數智化有利於打造更有韌性的產業鏈供應鏈。現代信息技術大大增強了供應鏈各個環節的透明度、可視化水平，能夠顯著提升需求預測、智能決策、風險感知、自我修復等能力，有效應對不斷增長的外部風險挑戰。供應鏈數智化有利於降低全社會物流成本。數智供應鏈有利於打破數據孤島和信息壁壘，讓“數據多跑路”，促進全鏈條數據互聯、業務互通，推動供需匹配、產銷銜接，減少中間環節和資源浪費，促進物流降本增效。供應鏈數智化有利於推動產業高質量發展。數智賦能引領技術、組織、模式、流程、場景全面創新，形成上下游更緊密的供應鏈合作共贏生態，擺脫同質化、“內卷式”競爭和低端鎖定。



二、《行動計劃》的主要內容



《行動計劃》對數智供應鏈發展作出前瞻性、全面性、系統性部署。提出運用人工智能、物聯網、區塊鏈等新技術，“一鏈一策”推進供應鏈數字化、智能化、可視化改造，到2030年，形成可復制推廣的數智供應鏈建設和發展模式，在重要產業和關鍵領域基本建立深度嵌入、智慧高效、自主可控的數智供應鏈體系，培育100家左右全國數智供應鏈領軍企業，我國產業鏈供應鏈韌性和安全水平進一步提升。