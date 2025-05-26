青海：一滴鹵水裡的綠色轉型

察爾汗鹽湖風景壯美，不少遊客慕名而來。（圖片來源：人民日報） 中評社北京5月26日電／據人民日報報導，鹽湖是青海最重要的資源之一。近年來，在察爾汗鹽湖，鉀肥生產工藝優化，鹽湖提鋰關鍵技術取得突破，綠色、高效開採水平不斷提升，節能降碳、綠色發展理念深入人心。



細風輕拂起微瀾，湖面寬闊，1.8米深的水下，細膩牙白色的鉀礦經過長期蒸發結成“鹽床”。在湖上“采水船”滾筒的轟鳴聲中，鉀礦被源源不斷送進倉筒，再通過水泵“打”到10公里外的鉀肥廠區。打開地圖一看，眼前“無邊”的鹽湖，原來只是察爾汗鹽湖30個鹽池中的一個。



這裡是位於青海海西蒙古族藏族自治州格爾木市的青海鹽湖工業股份有限公司，鉀肥產品生產量占全國的2／3。近年來，察爾汗鹽湖推動綠色、高效開採，加快建設世界級鹽湖產業基地。



優化鉀肥生產工藝，突破鹽湖提鋰關鍵技術



察爾汗鹽湖中央碼頭，四面皆是光鹵石鹽池。這裡是青海鹽湖工業股份有限公司鉀肥分公司的“原料庫”，“采水船”從鹽池中采出的鉀“漿”通過管道源源不斷輸送到車間。在車間傳輸帶上，雪白的鉀原料在此進行“脫鹵”。車間副主任石濤說：“從管道運過來的礦漿在這裡要‘過篩’，因為各個‘采水船’送來的礦漿濃度不一，需經處理才能送往下一環節。”



步行10多米，車間外是偌大的3個巨型罐狀物，上方漂浮的白色鉀料旋轉著。“這叫濃密機，是用來提升鉀肥產品鉀含量的。”石濤說，“剛‘打’過來的鉀肥鉀含量不高，我們通過一系列步驟，可以將鉀含量提升到95%。”95%鉀含量的氯化鉀產品，是現在鉀肥分公司的主要產品，占整體產能的九成以上。



儘管有著成熟的生產工藝，鉀肥分公司未停止持續挖潛增效。鉀肥分公司總經理李存福介紹，為了持續保證品質穩定、實現高效開採，他們採取了“輪采”的辦法，“就像種地，為了土壤肥力也會採取輪種的辦法。我們現在30個生產鹽池，會留幾個備礦作為應急儲備，同時意味著蒸發時間拉長，從而更好地‘養礦’。”