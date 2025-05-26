各地多舉措關心關愛新就業群體

聚焦新就業群體，各地出台舉措不斷提升管理服務水平，助力技能培養、保障權益、實現職業發展等。（圖片來源：央視網） 中評社北京5月26日電／據人民日報報導，習近平總書記十分關心快遞小哥、網約車司機、電商從業人員等新就業群體，強調“在管理服務上要跟上，填補好這個空白。要既有管理，又有服務”。



聚焦新就業群體，各地出台舉措不斷提升管理服務水平，助力技能培養、保障權益、實現職業發展等。



便利舉措提升外賣騎手歸屬感



穿上工作服，戴好頭盔，80後魯祺騎著電動車，穿梭在浙江省杭州市拱墅區的大街小巷。伴隨著手機叮叮作響的提示音，魯祺當外賣騎手已有9年。



過去，有的商場不讓進門、不讓上電梯，電動車沒地方停，如今，專停泊位、專行通道等設施日益完善；過去，外賣員進小區常常經歷“被攔住的煩惱”，如今掃個“小哥碼”，不用登記就能進小區，每單節省幾分鐘……路上的點滴變化，體現城市溫度，展現治理精度。



送餐的間隙，魯祺來到拱墅區文輝街道新和平商務社區的騎手驛站歇歇腳。驛站照片墻上是一張張全家福，那是今年春節，街道為留守杭州的騎手和他們的家人專門拍攝的，魯祺和妻子女兒也有一張。這裡每個月還會進行一次騎手懇談會，大家圍坐在一起，說說心裡話。



與驛站一墻之隔的，是新和平商務社區騎手黨群服務中心，500多平方米的空間設置了休閑運動、心理咨詢、兒童托管等各種服務項目，騎手也都可以享受到。



“外賣員的工作流動性大，融入城市，找到組織很重要。”身為外賣騎手流動黨支部書記的魯祺說，隨著工作和生活得到保障，大家也想要凝聚起來，發揮更大作用。