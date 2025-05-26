國際調解院總部最快今年底開幕

上圖：國際調解院總部選址舊灣仔警署，預計於今年底或明年初正式開幕。左下圖：國際調解院總部正門面向告士打道。右下圖：在調解院總部後方可看見加裝了外置電梯槽和走廊（深色玻璃位置）。（圖片來源：大公報） 中評社北京5月26日電／據大公報報導，外交部日前宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於5月30日（周五）出席於香港舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。律政司副司長張國鈞昨日表示，國際調解院總部落戶香港，將提升香港成為全球“調解之都”的國際形象，並為香港帶來經濟、政治、文化以及國際影響力等多方面的好處。



張國鈞透露，特區政府已成立跨部門小組，務求做好簽署儀式當日的相關安排。國際調解院總部選址舊灣仔警署，預計亦可於今年年底或明年年初正式開幕。



張國鈞在社交平台帖文中介紹，國際調解院是首個及唯一一個專門以調解方式解決國際爭議的政府間國際組織，與設於海牙、專門以其他方式解決爭議的聯合國國際法院和常設仲裁法院看齊。國際調解院總部標誌著首個政府間國際組織總部落戶香港，將大為提升香港成為全球“調解之都”的國際形象，並為香港帶來多方面的好處，包括經濟、政治、文化以及國際影響力等方面的提升。



張國鈞：提升香港國際影響力



張國鈞指出，香港成為全球“調解之都”，有助吸引世界各地人士來港以調解及其他方式解決爭議，加強香港作為國際法律及爭議解決服務中心的地位。此外，可吸引更多國際組織、非政府組織和學術機構進駐，進一步鞏固香港的國際地位和知名度。



張國鈞預期，國際調解院的落戶會為香港帶來正面的經濟效益。調解院的成立有助吸引其他海外機構和組織落戶香港，料可為香港創造更多就業機會，如調解員、翻譯員、研究員和行政人員等。他期望調解院的落戶能促進香港的國際法律和爭議解決服務發展，以及更多國際會議和展覽等相關活動在香港舉行，並促進酒店、餐飲和運輸物流等行業的發展。張國鈞相信，坐落灣仔的國際調解院將會成為不少海內外遊客在香港旅遊的一個打卡熱點。