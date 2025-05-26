惡劣天氣襲擊巴基斯坦　造成至少19人死亡

惡劣天氣襲擊巴基斯坦。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京5月26日電／據央視新聞報導，5月25日，巴基斯坦災害管理部門稱，24日強風暴和暴雨襲擊該國多個地區，造成道路和空中交通癱瘓，基礎設施受損，並引發大面積停電。惡劣天氣已造成至少19人死亡，90多人受傷。



伴隨陣風和冰雹的強降雨還襲擊了伊斯蘭堡，導致多個低窪地區積水，多處樹木倒塌。