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惡劣天氣襲擊巴基斯坦 造成至少19人死亡
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2025-05-26 10:44:37
惡劣天氣襲擊巴基斯坦。（圖片來源：央視新聞）
中評社北京5月26日電／據央視新聞報導，5月25日，巴基斯坦災害管理部門稱，24日強風暴和暴雨襲擊該國多個地區，造成道路和空中交通癱瘓，基礎設施受損，並引發大面積停電。惡劣天氣已造成至少19人死亡，90多人受傷。
伴隨陣風和冰雹的強降雨還襲擊了伊斯蘭堡，導致多個低窪地區積水，多處樹木倒塌。
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