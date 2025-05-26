中評社北京5月26日電／網評：拍照打卡，氛圍感豈能侵占安全感



來源：人民日報 作者：陸凡冰



上海新華路隧道明令禁止行人和非機動車進入，卻成為網紅拍照打卡點。有的博主在夜晚進入隧道，只為拍出有氛圍感的照片。針對這一交通違法行為，交管部門已開展專項整治。但在社交平台搜索“電影感隧道拍照”，卻仍能看到不少“指路教程”。



道路交通安全法明確規定，未經許可，任何單位和個人不得占用道路從事非交通活動。隧道內的應急人行通道，是用於事故避險、防止二次事故發生的。在此拍照不僅影響交通秩序、威脅他人安全，亦是對自身安全的漠視。



一些人為博取關注，在網絡帖文中刻意隱瞞隧道禁止行人進入的事實，甚至提供“約拍”服務，將他人生命安全當作流量變現的籌碼。平台僅標注“危險行為、請勿模仿”，卻未採取真正有效的措施阻斷傳播鏈條；部分網友心存僥幸、無視法律……這些因素共同造成了這類違法行為的發生。



爬橋梁護欄、坐鐵軌、爬火車車廂……為追求“出片”、博取流量而忽視安全的行為並不少見，有的人為此付出了慘痛的代價。一男子按所謂“網紅打卡攻略”介紹的方法進入南京西站，攀爬列車時被高壓電弧灼傷；315國道上，行人占道拍照也引發過多起交通事故。