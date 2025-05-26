法蘭克福龍舟賽促進中外民間體育文化交流

5月24日，人們在德國法蘭克福美因河上參加第二屆法蘭克福國際龍舟友誼賽。（圖源：新華社） 中評社北京5月26日電／據新華社報導，“龍舟運動讓我非常喜愛的一點是，大家都是朋友，我們就像一個大家庭在一起歡慶，賽龍舟讓我們更加緊密地聯繫在一起。”德國法蘭克福皮劃艇俱樂部1913協會第一主席托馬斯·馬科爾24日在法蘭克福龍舟賽現場對新華社記者說。



法蘭克福位於德國西部美因河畔。當天上午，美因河上鼓聲雷動，浪花飛濺，觀眾歡呼聲此起彼伏——第二屆法蘭克福國際龍舟友誼賽在此拉開帷幕，為這座城市帶來一場融體育競技與文化交流於一體的民間盛會。



儘管語言不同、文化各異，來自德國、法國、意大利、美國等國的17支參賽代表隊在鼓點與觀眾此起彼伏的呼聲中揮槳奮進，劈波斬浪。每一次衝刺，每一次反超，現場觀眾都會爆發出雷鳴般的掌聲。



“本屆賽事舉辦的初衷，就是為中德民間交往架起友誼之橋，為中外人文交流注入新活力。”中國駐法蘭克福總領事黃昳揚在接受記者採訪時說，賽龍舟作為端午節重要習俗，兼具體育競技與文化象徵雙重意義，不僅展現了中華民族團結拼搏、勇往直前的精神風貌，更為促進中外文化交流和民心相通發揮著獨特作用。



來自美國的兩支“歡樂之船”參賽隊選手年齡都在60歲以上，鬥志昂揚的“銀發軍團”吸引許多觀眾為其加油喝彩。“我們在比賽中結識新朋友，體驗新生活，這就是我們參賽的熱情所在。”教練喬恩·戴爾告訴記者，“這裡的氛圍極具感染力。”



對於已參加了20多年龍舟賽的馬科爾來說，團結奮進、拼搏爭先的龍舟精神已經深深刻入腦海。“當龍舟比賽開始時，所有選手奮力擊水，肩並肩劃向終點。我真的很喜歡這種精神。”



德國烏爾姆多瑙龍隊教練瑪麗亞·羅茲說，她的隊伍已連續兩年參加法蘭克福國際龍舟友誼賽。“我們既體會到努力拼搏的喜悅，也在比賽中深刻地感受到體育競技和文化交流的相互促進。”