李強出席在印尼中資企業座談會

當地時間5月25日下午，國務院總理李強在雅加達出席在印度尼西亞中資企業座談會。（圖源：新華社） 中評社北京5月26日電／據新華社報導，當地時間5月25日下午，國務院總理李強在雅加達出席在印度尼西亞中資企業座談會。國家能源集團、華為公司、上汽集團、新希望集團、青山控股集團、TCL科技集團等企業參加。



在聽取企業代表發言後，李強表示，當前，國際經貿秩序正在遭受嚴重衝擊，產業鏈供應鏈碎片化程度加深，貿易壁壘增多，給各國經濟發展都造成很大影響。面對風險挑戰，我國加大宏觀政策逆周期調節力度，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，今年以來經濟延續回升向好態勢，特別是外貿保持了較強韌性。我們針對外部衝擊作了充分準備，正陸續推出穩就業穩經濟相關舉措，同時還在研究儲備新的政策工具，包括一些超常規措施，將根據形勢變化及時推出。我們有信心有能力推動經濟運行持續向好。



李強指出，中資企業在海外打拼很不容易。我們將繼續加強與更多國家的經貿合作，為中資企業海外經營發展營造良好環境，創造更多條件和機遇，同時在政策上為企業提供更大力度支持。近年來，在印尼的中資企業發展勢頭良好，為推動兩國經濟合作、促進兩國人民交流發揮了積極作用。希望大家再接再厲，立足印尼、輻射東盟，充分運用自身優勢開拓增量市場，增強發展質效，帶動中國產品和服務更好走向世界。要認真履行社會責任，堅持合規經營，更好融入、積極推動當地經濟發展，當好中外交流的友好使者，在國際化的舞台上展現更大作為、實現更好發展。



與會企業代表表示，面對當前國際經貿環境的不確定性，中資企業立足自身優勢和特點，發揚企業家精神，積極應對挑戰，持續開拓海外市場。中印尼全面戰略夥伴關係不斷發展，在印尼運營的中資企業願把握機遇，加強綠色經濟、互聯互通、產供鏈等領域投資合作，努力實現互利共贏。