與馮德萊恩通話後，特朗普同意推遲加稅

5月23日，在華盛頓白宮，美國總統特朗普走向南草坪準備登機。（圖源：新華社） 中評社北京5月26日電／據新華社報導，美國總統特朗普25日說，在與歐盟委員會主席馮德萊恩通電話後，他同意將對歐盟徵收50%關稅的起徵時間從6月1日延至7月9日。



特朗普當天在新澤西州莫裡斯頓登上總統專機前告訴媒體記者，馮德萊恩和他通了電話，希望推遲對歐盟徵收50%關稅的起徵時間，以“認真推進”與美方的談判。



據美國有線電視新聞網等媒體報導，特朗普對記者說，馮德萊恩在通話中告訴他：“我們將迅速聚在一起，看看是否能解決問題。”他在與馮德萊恩進行“非常愉快的通話”後作出延期決定。



馮德萊恩當天稍早前在社交媒體X上發文說，她與特朗普有一次“好的通話”，但“要達成好的協議，我們需要時間，直至7月9日”。馮德萊恩表示，歐盟準備好“迅速且果斷地”推進與美方的談判。



4月初，美國宣布將對歐盟徵收20%所謂“對等關稅”，後給予90天暫緩期，以進行美歐貿易談判，談判窗口期將於7月9日結束。



特朗普本月23日威脅自6月1日起對進口自歐盟的商品徵收50%關稅，遠高於美國此前宣布對歐暫緩徵收的20%所謂“對等關稅”，招致歐盟方面強烈不滿並引發資本市場再次動蕩。