都大研智能系統提升驗樓效率　奪發明展金獎

物管人員佩戴混合實境眼鏡後，系統能逐步引導使用者以“目視”、“觸碰”及“測試”等方式檢查潛在瑕疵。（圖片來源：大公報） 中評社北京5月26日電／據大公報報導，香港每年都有多個私人住宅單位落成。在交付單位予業主前，發展商一般會先安排物業管理人員驗樓，以確保達到發展商標準，檢驗程序可多達逾百項。為改善傳統驗樓複雜且耗時的流程，香港都會大學與新鴻基地產旗下康業服務有限公司合作開發的“智能驗樓系統”，利用混合實境（MR）和數字孿生技術，提升物業管理人員驗收效率，有助物業管理公司大幅減省培訓時間及人力成本。該系統已在新地多個屋苑應用，並於第50屆日內瓦國際發明展上榮獲金獎。



都會大學科技學院助理教授李志豪博士表示，該系統針對各項驗收範疇中，涵蓋洗手盆、坐廁、墻身／地磚、鋁窗及趟門，以及浴屏玻璃門五類設施。系統利用數字孿生技術（digital twin），把實際環境和單位圖則、墻身結構等相結合及進行比較。物管人員佩戴混合實境（mixed reality， MR）眼鏡後，可實時看到單位環境，系統會逐步引導物管人員，以“目視”、“觸碰”及“測試”等方式檢查潛在瑕疵，例如浴屏滲漏、墻身空鼓及玻璃崩花等，以完成驗樓流程。



適合各類物業 可找出90%瑕疵



負責進行驗樓培訓的導師檢視學員學習成效時，會對比單位檢查報告及現場情況。根據康業的統計數據，學員以傳統方式驗樓平均能找出75%的瑕疵，而使用新系統則能提升至90%以上。



另外，系統內建互動測驗功能，可評估人員對驗收標準的掌握程度，用作培訓物管人員。



合作研發項目的康業高級項目及課程發展經理林敬樂指出，該系統可革新傳統驗樓培訓方式，物管人員過往需帶備紙本小册子並在工程師現場指導下工作，現只需佩戴MR眼鏡即可進行自我培訓，“康業驗樓團隊現有過千名主任及技術人員，若全面採用該系統，料可節省高達30000小時的人力培訓時間。”



目前，該系統已在新地旗下多個由康業管理的屋苑投入使用。李志豪表示，系統具備極高通用性，能靈活應用於各類型物業，包括在住宅、商廈和工廈等，且毋須專業背景即可操作，用家即使缺乏驗樓經驗，透過MR眼鏡也能輕易檢測單位瑕疵及向建築商反映問題，以便跟進執修。