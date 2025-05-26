中國天眼聯手南非陣列望遠鏡刷新觀測極限

中國天眼聯手南非陣列望遠鏡高精度觀測銀河系球狀星團 刷新觀測極限（圖片來源：央視新聞） 中評社北京5月26日電／據央視新聞報導，近日，清華大學聯合意大利、澳大利亞、德國等多國天文學家，利用中國天眼FAST和南非MeerKAT陣列望遠鏡對銀河系球狀星團進行了高精度觀測，繪制出更清晰的銀河磁場圖譜，為理解星團演化和銀河系磁場提供了新的視角。



球狀星團是銀河系中最古老的天體之一，通常由數百萬顆恒星構成，包括脈衝中子星。高度磁化的脈衝星以極高的精度發出規律的電磁脈衝信號，這些信號穿越廣漠的星際空間到達地球，攜帶了星際物質和磁場的寶貴信息。FAST的500米口徑反射面擅長捕捉最微弱的宇宙漣漪——那些來自數百萬光年外的脈衝星信號；MeerKAT的64面天線陣則專注追蹤更廣闊天區中的信號。此次這兩台全球頂尖射電望遠鏡在球狀星團研究領域首次深度合作，刷新了觀測極限。



清華大學教授 李菂：結合地球南半球的設備和地球北半球的設備一起觀測，並且兩個設備的能力也是不一樣的，這樣合起來，觀測的樣本就擴大了一倍以上。



共同揭示銀河系古老天體的“無塵之境”



此次合作成功獲取了8個球狀星團中43顆脈衝星的偏振旋轉測量，這是衡量宇宙磁場強度的關鍵指標。研究發現，其中7個球狀星團中都沒有可探測的電離氣體，異常“乾淨”。



清華大學教授 李菂：我們管它叫做銀河系古老天體的一個“無塵之境”，為什麼球狀星團演化到今天，經過這麼漫長的歲月還能保持這麼乾淨的環境，給我們提出了新的問題。現在科學家猜測，這些大家庭里頭存在很多看上去小的成員，但它非常活躍，比如說白矮星、中子星，它們有各種各樣的輻射的機制，一直在這“吹氣”，通過釋放能量把其他恒星產生的這些電子、“塵埃”的部分給吹走了，我們也會進一步尋求這方面的證據。



據瞭解，未來雙方還將合作追蹤脈衝星突變、研究星際湍流，甚至探索地外文明的可能信號。