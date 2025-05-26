兩岸舜裔舜商公祭舜帝典禮系列活動隆重舉行

中華民族（台灣）致公文化總會會長陳玉山在主祭團莊嚴肅立。（圖源：中國台灣網） 中評社北京5月26日電／據中國台灣網報導，傳承虞舜文化、弘揚德孝精神； 聚兩岸舜裔祥瑞、祈民族復興鴻願。2025年5月24日上午，寧遠九嶷山舜帝陵對台交流基地鑼鼓齊鳴，喜迎嘉賓，祭祀典禮，盛況空前。由中華民族致公文化總會會長陳玉山、世界陳氏宗親理事長陳鄭權等台灣社團領袖帶領的30名“中國台灣舜裔舜商代表團”，與世界各地1400名舜裔舜商齊聚九嶷，隆重祭祀中華民族始祖舜帝。



祭典上，兩岸同胞莊嚴肅立，虔誠祭拜舜帝，抒發兩岸中華兒女心向祖國、祈望和平、共赴復興的心願；表達了台灣同胞承虞舜聖德衣鉢，繼中華一體精神的決心；傾訴了對華夏無恙、兩岸兆民同心、吉祥康健、團結奮進、百業昌盛、國祚綿長的夙願。



參加典禮的台胞們紛紛表示，台灣有超過300萬的舜裔宗親群體，這是兩岸人民血源同宗、文化同源的見證和不可割斷的基因紐帶。九嶷山舉辦如此盛大的尋根溯源、祭祀先祖儀式，讓他們深切感受到中華民族先祖開創國家基業、宏揚中華美德的偉大卓絕；給他們提供了與大陸人民團結奮進、共赴復興的精神支柱和力量源泉。希望今後兩岸舜裔宗親緊扣“舜文化”主題，共同致力於傳承中華優秀文化基因，增進彼此血脈親情和民族兄弟情，繼續走親走近，推動兩岸文化交流繁榮，共建中華民族現代文明；並衷心祝福兩岸融合發展的明天更美好、更輝煌。



祭祀活動結束後，台灣嘉賓團又相繼游覽參觀了九嶷山各景點，參加了公祭活動慶典晚宴（長桌宴）晚會。25日上午，還在寧遠縣城舉辦了盛大的世界（兩岸）舜裔舜商“舜德之光花耀九嶷”花車巡游踩街等交流活動。永州寧遠縣的非物質文化遺產“扎故事”、武術表演以及與台灣民俗風情相近的潮汕英歌舞等巡街展演節目交相輝映、綻放異彩，更加深了相互間對“中華文明具有統一性”的認知，增進了兩岸要和平、共同推進中華民族偉大復興的道路自信。