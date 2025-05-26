人形機器人再“打擂” 算法誰與爭鋒（圖片來源：央視新聞） 中評社北京5月26日電／據央視新聞報導，繼北京亦莊馬拉松後，人形機器人比賽再次開賽了。這次比的不是跑步，而是格鬥。



您剛剛看到的就是《CMG世界機器人大賽·系列賽》機甲格鬥擂台賽的現場畫面。比賽採用積分制，共3回合，每回合2分鐘。擊中頭部、軀幹為有效擊打，手部動作有效擊打計1分，腿部動作有效擊打計3分。倒地一次扣5分，被擊倒8秒內無法起身則扣10分，本回合結束。



作為全球首個以人形機器人為參賽主體的格鬥競技賽事，本次比賽在競技賽之前還進行了表演賽。表演賽中，人形機器人結合燈光與音樂編排，充分展現其協同控制與動態響應能力。



人形機器人再“打擂” 算法誰與爭鋒



在剛剛結束的比賽中，操作員陸鑫操控的AI策算師最終獲得冠軍，獲得＂格鬥之星＂稱號。曾經出現在科幻電影裡的人形機器人，近幾年正以驚人的速度走進大眾視野。從蹣跚學步到機甲格鬥，在科技與熱血交織的舞台上，人形機器人不僅展示了技術實力，也為產業發展注入了新的活力。



揭秘一、人形機器人如何學習格鬥動作？



以參加本次比賽的人形機器人G1為例，它目前已經具備8套基礎格鬥動作和多個組合動作，包括直拳、勾拳、踢腿等等。



揭秘二、人類如何操控機器人格鬥？



在格鬥賽場上，操作員主要通過語音控制、遙控控制兩種方式實現對機器人的操控，可謂是實時操控，人機協同。比賽前夕，技術人員就已經測試了“語音控制”的人機交互新功能。