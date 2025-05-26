標本兼治系統施治　上海護航國企高質量發展

上海：大力發展先進製造業 書寫高質量發展新篇章（圖片來源：新華社） 中評社北京5月26日電／據中國紀檢監察報報導，“強化對關鍵崗位人員的監督制約，嚴格執行項目前期規定，堅決糾治分包亂象，嚴肅查處違規吃喝……”日前，上海市紀委監委向某國企送達紀檢監察建議書，督促該公司扎實開展以案促改促治。



上海是國有企業重鎮。該市紀委監委緊盯權力集中、資金密集、資源富集的國企領域，強化監督執紀問責，堅持標本兼治、系統施治，為國有企業改革發展營造風清氣正的政治生態。



該市紀檢監察機關以查辦案件開路，緊盯工程建設、企業併購、銷售採購等重點環節，嚴肅查處了市國資委原黨委書記、主任白廷輝等一批國資國企領域領導幹部嚴重違紀違法案件。



“我們在深入推進正風肅紀反腐的同時，督促案發單位做實以案促改促治、加強廉潔文化建設等，做好案件查辦‘後半篇文章’。”上海市紀委監委相關負責同志介紹。針對監督執紀執法中發現的國有企業財務管理不規範、投資管理不到位等問題，該市紀委監委推動市國資委出台市管國有企業財務總監管理辦法、市國資委監管企業融資擔保及資金出借管理辦法等，督促國資國企系統自我查擺、舉一反三，及時建章立制，堵塞管理漏洞。2024年以來，上海市紀委監委相關監督檢查室、派駐紀檢監察組及市管國有企業紀委共制發紀檢監察建議書125份、廉情抄告79份，持續壓緊壓實國有企業黨組織管黨治黨政治責任。



同時，上海市紀委監委相關監督檢查室將“深入推進國有企業改革深化提升行動”列入政治監督台賬，注重推動建立制度機制、優化布局調整和解決難點問題。該市紀委監委與市國資委黨委定期會商“對賬”，跟蹤瞭解改革實施情況，推動市國資委黨委從政策和機制上解決深層次問題，制定關於進一步完善監管企業公司治理的實施意見等5項制度；督促推動市國資委實施平台公司和國資基金聯動改革，扎實推進企業戰略性重組，有序實施行業專業化整合，不斷優化國有資產配置等。



為進一步規範國有企業領導幹部廉潔從業行為，上海市紀委監委督促落實市管國有企業經營管理活動中防止領導人員利益衝突的辦法等文件要求，常態化組織開展專項監督檢查。近年來，共抽查4萬餘名企業領導和關鍵崗位人員近親屬等特定關係人的經商辦企業情況，累計查辦相關問題線索198個，相關人員受到黨紀政務處分、組織處理等，形成有力震懾。



上海市紀委監委選取國企領域典型案例，在上海市全面從嚴治黨警示教育基地設置相應板塊，通過展示案情、處理結果，呈現懺悔書等形式，教育引導國資國企黨員幹部知敬畏、存戒懼、守底線。同時，該市各級紀檢監察機關持續推動國有企業加強廉潔文化建設，弘揚崇廉拒腐的良好風尚。上海申通地鐵集團紀委以2號線東昌路站“廉潔漫畫角”、11號線江蘇路站“文化長廊”等為特色載體，形成“一角一廊一牆一柱”的廉潔文化陣地；浦東新區紀委監委聚焦張江科學城建設，推動張江集團、張江高科與張江鎮“企地”聯動，把廉潔文化陣地建在重點工程項目現場，通過聯合舉辦廉潔微課堂等，為張江科學城建設築牢廉潔防線。