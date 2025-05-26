貴州做深做實基層監督　看住管好小微權力

貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣紀委監委聚焦惠民政策落實、“小微權力”運行等開展監督檢查，護航群眾致富、鄉村振興。圖為近日，該縣紀檢監察幹部在平陽鄉歸備村辣椒育苗基地瞭解有關情況。韋文廣 攝（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京5月26日電／據中國紀檢監察報報導，二十屆中央紀委四次全會強調，提升基層紀檢監察監督質效。貴州省紀檢監察機關緊盯惠農富民政策落實等重點內容，以及村幹部特別是村級“一肩挑”人員等重點對象，靶向發力、精準施治，完善監督體系、充實監督力量、創新監督方式，持續規範基層“小微權力”運行。



“陸某某在擔任村幹部期間，利用職務便利，採取虛假手段騙取房屋拆遷補償款，並截留群眾房屋拆遷補償款……”近日，貴州省黔東南苗族侗族自治州錦屏縣紀委監委組織全縣115名村級“一肩挑”人員，現場旁聽該縣人民法院對某村原黨支部書記陸某某涉嫌職務犯罪案的公開審理。



錦屏縣紀委監委在嚴懲“蠅貪蟻腐”的同時，與相關部門聯合印發村幹部特別是“一肩挑”人員管理監督辦法，聚焦農村集體“三資”管理、徵地拆遷等重點，從黨務、村務、財務3個方面列出30項“小微權力”清單，督促村級“一肩挑”人員規範廉潔用權。



加強基層監督是推動全面從嚴治黨向基層延伸、提升基層治理效能的有力舉措。貴州省紀委監委突出重點、靶向發力，建強隊伍、凝聚力量，不斷深化基層“小微權力”監督，推動全面從嚴治黨向基層延伸、向群眾身邊延伸。



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堅持問題導向，緊盯重點領域、關鍵環節靶向發力



日前，黔東南苗族侗族自治州台江縣紀委監委工作人員到台拱街道登交村走訪調研。聊起村裡的變化，村民張大哥說，“以前村裡有什麼錢，大夥不清楚。現在不管是資金使用，還是產業發展，都在公示欄裡定期公開，一目了然。”



台江縣紀委監委緊盯農村集體“三資”管理使用過程中虛報冒領、截留私分、貪污挪用，以及集體資產閑置浪費等問題，深入開展專項整治。2024年以來，先後立案45件，29名村（組）幹部受到黨紀政務處分。