舞劇《人在花間住》進京演出

舞劇《人在花間住》劇照。（圖源：人民日報海外版） 中評社北京5月26日電／據人民日報海外版報導，近日，由廣東歌舞劇院打造的舞劇《人在花間住》帶著嶺南文化的芬芳來到北京，以溫情和詩意喚起觀眾對親情的感悟與記憶。



舞劇《人在花間住》將目光投向阿爾茨海默症患者，以“人—花—城”三者間的情感互動、生命互融為主題，圍繞罹患阿爾茨海默症的母親與迷失於都市繁忙工作、忽視親情的兒子展開故事講述。目前，阿爾茨海默症題材的舞劇比較少見，該劇導演費波表示：“這部舞劇的主題關涉病痛、關涉記憶，側重於表現人們共通的情感，這種情感可以通過具體的故事情景來表現，也可以是一種感受和共鳴。”



這部劇以花命名，以花入題，處處有“花”的印跡。廣州是“花城”，花滲進了廣州的自然、生活、文化等方方面面，“人在花間住”契合了這座城市的精神追求。母親的花店開在“花城”的騎樓裡，和街坊鄰里間的關係，也如花一般美好。而劇中的兒子是一名園林設計師。母親對美的追求和對花的喜愛，也烙在了兒子的生命記憶裡，影響了他的人生軌跡。



該劇妝造幾乎都是以花為靈感的設計，無論是百花仙子出現時，舞者模擬二十四番花信風的形態，花瓣纏繞飄逸的裙裾；還是幻境中，群舞頭頂馬蹄蓮形狀的裝飾，兼具造型感和危險感，都是用花來展現母親的心境和狀態。“疍家女”舞段中，搖曳生姿的疍家漁女們一仰頭，便可以看到抵擋日曬風吹的鬥笠下藏著一圈鮮花，含蓄、內斂、堅韌的外表下，暗藏了對美好生活的熱盼。



在傳統文學中，“花”常作為美的象徵。但這部作品並沒有把“花”單純塑造成美麗的觀賞客體。編劇溫方伊表示：“花的美人人可見，不需要一部舞劇作品再來強調。人與花的關係若僅是看與被看的關係，那麼花便成為沒有生命的物體，不具有主體性。然而花有生命，人與花是在同一片土地上共生、相互依存。”花，其實是生命成長過程的一個象徵。當我們感受到生命存在的時候，就應該盡情地綻放它，享受美綻放的過程。綻放的花朵不僅是視覺上的點綴，更是象徵著頑強的生命力，哪怕在記憶的迷霧中，人間真情依然如花朵般芬芳動人。



主創充分調動身體、舞美、燈光、造型、音樂及影像，共同打造虛實結合的天地。隨著母親精神世界的變化鋪陳，花間與海底、鄰里或疍女……無盡幻象在光影搖曳間交織生長。舞者以舞蹈動作，展現出如詩如幻的光影和豐沛的情感，牽引觀眾進入到作品敘事中，感受藝術之美。