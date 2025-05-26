從文博會數據看中國文化產業澎湃動能

5月22日拍攝的第二十一屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會現場。（圖源：新華社） 中評社北京5月26日電／據新華社報導，第二十一屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（以下簡稱“文博會”）5月22日至26日在深圳舉行。歷經21屆發展，文博會記錄了中國文化產業迸發出的澎湃動能，文博會也從“中國文化產業第一展”邁向“國際文化產業頭部展”。



今年的文博會首設人工智能展區，重點突出博覽和交易功能，多項指標迎來新高、多個項目屬於首創。



繁榮場景展示文化產業蓬勃動力。第二十一屆文博會中，12萬件文化產品現場展示，4000多個投融資項目現場交易，22項促交易措施落地，展館展覽總面積16萬平方米，6280家政府組團、文化機構和企業線上線下參展，比上屆增加265家。其中，線下參展企業3300家，比上屆增加224家；線上參展企業2980家，比上屆增加41家。



“海外朋友圈”進一步擴大。海外展商、海外專業觀眾等國際合作多項指標達歷史新高。全球65個國家和地區、305家海外展商線上線下參展，國際化占比達20%。其中，線下參展海外展商132家，線上參展海外展商173家；覆蓋65個國家和地區，包括線下參展國家和地區40個，線上參展國家和地區25個。來自110個國家和地區的共3.5萬餘名海外專業觀眾線上線下參會，其中1.2萬餘名線下參會，2.3萬餘名線上參會。



博覽會交易功能“硬實力”增強。作為一場國際化、綜合性的文化產業博覽交易會，“交易力”是文博會的“生命力”。第二十一屆文博會展期組織近200場包括新品發布會、招商引資、項目簽約、訂貨會等在內的活動。僅開幕式首日，廣東展團18個重點項目在現場順利簽約；湖北省有關企業完成了6個重大文化產業項目的簽約，總金額達28.3億元；浙江省蓮偶科技（海寧）有限公司實現簽約金額7億元，拿下本屆文博會開展以來浙江參展企業最大訂單……數據顯示，自第一屆文博會開辦以來，文博會累計成交額突破3萬億元，服務企業超4.5萬家，展示展品200萬種，堪稱全球文化貿易的“超級市場”。



文化產業帶動作用明顯。廣東省統計局數據顯示，2025年一季度，廣東規模以上文化及相關產業企業實現營業收入5508億元，按可比口徑計算，比上年增長11.0%。其中，文化新業態特徵較為明顯的16個行業小類實現營業收入1963億元，增長8.2%。2024年，深圳市規模以上文化及相關產業企業3754家，實現營業收入12875.08億元，占全省的51.5%、全國的9.1%；按可比口徑計算同比增長12.1%，高於全國、全省平均增速6.1和5.5個百分點。