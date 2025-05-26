“加沙人道主義基金會”首席執行官辭職

中評社北京5月26日電／據新華社報導，受美國支持的私營人道主義援助組織“加沙人道主義基金會”首席執行官傑克·伍德25日發表聲明宣布辭職。



在聲明中，伍德表示該組織“顯然無法在實施（援助加沙）計劃的同時嚴格遵循人道、公正、中立和獨立的人道救援行動原則”，並表示自己不會拋棄上述原則，因而選擇辭職。伍德還在聲明中呼籲以色列“充分利用所有機制，大幅提升進入加沙地帶的援助物資數量”。



“加沙人道主義基金會”總部設在瑞士日內瓦。該組織旨在實施一項由以色列提出的援助物資分配方案。在該方案中，私營企業將負責援助工作、將援助物資運往加沙南部數個所謂“安全分發站點”進行分發，而聯合國機構以及已在巴勒斯坦工作數十年的援助組織則被排除在外。這一方案獲得美國支持。



該方案自提出以來便受到聯合國方面批評。聯合國兒童基金會發言人詹姆斯·埃爾德5月9日表示，以色列向人道主義援助組織群體提出的方案設計將加重加沙地帶兒童和家庭的苦難。聯合國負責人道主義事務的副秘書長兼緊急救援協調員湯姆·弗萊徹13日向聯合國安理會表示，這一方案為人道主義援助設置種種與政治和軍事目標掛鈎的先決條件，將饑荒當做籌碼，是一場“虛偽的表演”。



以方自3月2日起不再允許任何物資進入加沙地帶，導致加沙地帶陷入援助物資極為短缺的困境。以色列聲稱巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）竊取援助物資，後者否認這一指控。以色列方面稱，在哈馬斯釋放所有以方被扣押人員前，以色列不會解除對加沙地帶的封鎖。



根據加沙地帶衛生部門25日發布的數據，自以軍3月18日對加沙地帶恢復軍事行動以來，該地區已有3785人喪生。