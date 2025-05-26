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委內瑞拉執政黨贏得議會及地區選舉
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2025-05-26 17:39:56
中評社北京5月26日電／據新華社報導，委內瑞拉國家選舉委員會25日宣布，初步計票結果顯示，執政黨競選聯盟贏得議會及地區選舉。
國家選舉委員會當日發布的報告說，根據對93.01%選票的統計結果，執政黨競選聯盟獲得約455萬張選票，得票率為82.68%，對應相同比例的全國代表大會（議會）席位。參選的主要反對黨派聯盟共獲得6.25%的選票。
委內瑞拉此次共選出全國代表大會議員285名，任期從2026年至2031年。
委內瑞拉25日舉行全國代表大會（議會）議員、地方立法委員會議員以及州長選舉。
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