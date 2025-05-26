烏幹達因德駐烏大使行為暫停與德國軍事合作

中評社北京5月26日電／據新華社報導，烏幹達軍方25日宣布，因德國駐烏幹達大使馬蒂亞斯·紹爾涉嫌在烏從事顛覆活動，烏決定暫停與德國的所有防務和軍事合作。



烏幹達軍方發言人克里斯·馬蓋齊在聲明中說，情報顯示，紹爾與反政府政治軍事勢力有聯繫，其行為損害烏幹達國家安全。相關合作將暫停，直至問題得到全面解決。



近期，烏幹達多名反對派政治人物和支持者因涉嫌顛覆活動被捕。反對派領袖基扎·貝西傑正面臨叛國指控。反對派對相關逮捕表示抗議，並否認所受指控。