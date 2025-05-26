中東歐博覽會進口採購訂單超百億元

中評社北京5月26日電／據新華社報導，國內外專業採購商數量達1.7萬人次，實現展期進口採購訂單超100億元；簽約人工智能、高端裝備製造等新質生產力領域投資項目24個；人文交流活動吸引超25萬境內外遊客參與體驗……25日，第四屆中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會在浙江寧波落下帷幕，本屆博覽會全方位展現了中國與中東歐國家經貿合作與人文交流的豐碩成果。



據介紹，本屆博覽會經貿“朋友圈”擴容，參展國別全面擴圍。本屆博覽會吸引了中東歐14國及全球120個國家和地區的企業參展，展覽面積達8萬平方米，參展企業近1500家，專業採購商超1.7萬人次，其中境外採購商約4000人，規模創歷屆新高。首次設立的“數智中東歐”展區匯聚37家人工智能及機器人領域領軍企業，匈牙利VR科技、斯洛伐克飛行模擬器、斯洛文尼亞蝙蝠飛機等多種中東歐科技產品集中亮相。



在經貿合作提質擴容方面，展會期間舉辦採購簽約、貿易促進等活動80餘場，進口採購訂單金額達109.8億元。投資領域合作成果顯著，簽約項目24個，涉及人工智能、高端裝備製造、生物醫藥等新質生產力領域。



在機制性合作深化拓展方面，多領域合作機制持續完善。其中，國家海關檢驗檢疫合作對話會上與保加利亞、克羅地亞達成農食產品准入協議，建立跨國信息共享機制。中國—中東歐國家農業合作促進聯合會聯絡處落地寧波，為中東歐國家產品進入中國市場提供多元化渠道支持。