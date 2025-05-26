胡塞武裝稱美以空襲造成近14億美元損失

中評社北京5月26日電／據新華社報導，薩那消息：也門胡塞武裝25日說，2024年7月至2025年5月，美國和以色列對也門紅海沿岸三個港口的空襲造成近14億美元的直接和間接經濟損失。



胡塞武裝控制的也門紅海港口管理局當天在荷台達港舉行的新聞發布會上說，荷台達、薩利夫和伊薩角三個港口遭到以色列和美國的連續空襲，導致超過13.87億美元的各類損失。



據報導，聯合國人道主義事務協調廳駐也門辦事處主任瑪麗亞·羅薩麗婭·布魯諾率領的聯合國代表團出席了發布會。



紅海港口管理局說，空襲嚴重破壞了港口的民用基礎設施，包括碼頭、吊機、電站、發電機以及多個物流設施。此外，用於卸載食品、救援物資和醫療物資的浮動碼頭、拖船和倉庫也在空襲中被毀。



紅海港口管理局表示，儘管遭到嚴重破壞，三個港口仍在持續運營，以確保向數百萬也門民眾供應基本生活物資。該機構已就空襲事件向多個國際組織遞交報告，並警告襲擊可能引發食品安全、公共衛生和國家經濟等方面的嚴重後果，呼籲國際社會立即提供重建援助。



美國和以色列曾對胡塞武裝控制地區發動多輪空襲，以回應胡塞武裝方面的導彈與無人機襲擊。5月6日，美國與胡塞武裝達成停火協議。據胡塞武裝聲明，與美方達成“初步諒解”不會影響其對巴勒斯坦的支持。連日來，胡塞武裝多次襲擊以色列本土。