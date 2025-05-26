烏首都等多地遭空襲　俄稱擊落多架烏無人機

中評社北京5月26日電／據新華社報導，綜合烏克蘭官方25日發布的消息，24日晚至25日凌晨，俄軍使用導彈和無人機襲擊烏首都基輔等30餘座城市和村莊，造成至少12人死亡。俄羅斯國防部25日發布通報說，24日夜至25日晨，俄多地共擊落205架烏克蘭無人機。



烏克蘭空軍25日在社交媒體發文說，24日晚至25日凌晨，俄軍從庫爾斯克州等地向烏境內發射69枚各型導彈、298架無人機。截至25日上午9時，烏防空火力和電子戰設備攔截了其中45枚導彈和266架無人機。



據烏國家緊急情況局、國家警察局和地方政府25日發布的消息，本輪空襲已造成基輔州等多地12人死亡、59人受傷。此外，敖德薩州、蘇梅州等地也遭到空襲，傷亡人數還在核實中。



俄羅斯國防部25日通報說，當天零時至7時，俄防空部隊在俄上空共擊落110架烏無人機，其中莫斯科州和特維爾州上空各有13架被擊落。此外，俄國防部在25日早些時候發布的一份通報中說，24日20時至25日零時，俄多地共擊落95架烏無人機，其中2架在莫斯科州上空被擊落。無人機襲擊沒有造成人員傷亡。



另據俄航空署通報，24日夜至25日晨，莫斯科的4個機場以及卡盧加州1個機場因安全問題數次啟動臨時航空管制。