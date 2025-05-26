國家醫保局推動醫保基金監管關口前移

中評社北京5月26日電／據人民網報導，國家醫保局向社會公開發布第一批醫保基金智能監管規則和知識點。由於醫保政策較為複雜，難以全部準確掌握，國家醫保局把一些醫保政策中明確的規則和要求、一些實踐中定點醫藥機構容易出現的問題，內置到智能監管子系統的事前提醒模塊。醫務人員開處方時，一旦系統發現違規行為就會發出提示，把問題解決在萌芽階段，在向經辦機構傳送結算單據前也可以進行預審和自查。



國家醫保局有關負責人介紹，智能監管已經成為醫保基金監管的重要方式。依托醫保信息平台建設事前提醒模塊，允許所有定點醫藥機構免費接入、調用。對於業務規模大、複雜程度高、信息技術實力強的大型醫療機構，國家醫保局通過智能監管的規則庫、知識庫（以下簡稱“兩庫”）的開放和共享，允許其直接將“兩庫”本地化部署、嵌入到醫院信息系統中，進一步提高事前提醒的效率和準確性。



此次公布的第一批智能監管“兩庫”包括藥品區分性別使用、醫療服務項目區分性別使用、藥品兒童專用、藥品限兒童使用、醫療服務項目兒童專用等5類規則1萬多條知識點明細。在這些規則及知識點的應用過程中，國家醫保局將持續進行跟蹤、評估和完善，不斷提升“兩庫”的科學性和準確性。



國家醫保局要求各省級醫保部門及時根據最新知識點明細及代碼對省級醫保信息平台智能監管子系統“兩庫”進行動態更新。鼓勵定點醫藥機構將智能監管“兩庫”置於本機構智能提醒等信息化系統中，或對接醫保部門智能監管系統事前提醒功能模塊，將不合規的行為消除在“萌芽”階段。