涉密人員退休後被“策反”　洩密獲刑6年

中評社北京5月26日電／據央視新聞報導，記者從國家安全部瞭解到，近年來，個別涉密人員在離職後因保密意識淡薄、放鬆警惕，導致國家秘密洩露，給國家安全和利益造成嚴重損害。涉密人員離職管理絕非個人私事，而是守護國家安全的關鍵環節，我們必須高度警惕離職洩密風險，築牢涉密人員離職保密安全防線。

脫密失範釀危局



涉密人員在離崗離職前的工作中，能夠接觸、知悉和掌握一定數量的國家秘密信息，依法保守秘密是應盡之責。



脫密期是涉密人員離職離崗管理的關鍵環節，指一定期限內，在擇業、出國（境）等方面對離職離崗涉密人員採取限制措施。



然而，個別涉密人員離職後罔顧國家安全和利益，將脫密期曲解為“限制自由”“職場枷鎖”，甚至隱匿行蹤、逃避監管，最終墜入違法深淵。



國家安全機關工作發現，某國有企業涉密崗位職工馮某退休後保密意識淡薄，被境外間諜情報機關以高額“咨詢報酬”拉攏，利用其與原單位在職人員仍有密切交往的便利條件，獲取我某重點行業領域核心涉密信息。最終，馮某被以為境外非法提供國家秘密罪，依法判處有期徒刑六年，剝奪政治權利二年，並處沒收個人財產五十萬元人民幣。



多維管控消隱患 新修訂的《中華人民共和國保守國家秘密法》明確規定，涉密人員離崗離職應當遵守國家保密規定。涉密人員離職須嚴格履行法定程序，做到“離崗有據、交接有序、脫密有期”，切不可因人情關係或僥幸心理簡化流程。



——涉密載體“全面清零”。涉密人員離職要清退涉密載體，包括個人所持有和使用的國家秘密載體和涉密信息設備。如工作電腦、手機、U盤、移動硬盤等涉密電子設備必須經專門銷密，並辦理清退移交手續；涉密筆記本、文件、草稿紙、復印件等文件材料需逐頁清點、密封銷毀，嚴禁私自留存“紀念品”。除此之外，還應取消涉密信息系統訪問權限、辦公場所出入權限，以確保安全。