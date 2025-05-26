總統1號候選人李在明：將穩定處理對華關係

中評社北京5月26日電／據新華社報導，韓國共同民主黨總統候選人李在明26日表示，中國是韓國重要的貿易夥伴和對朝鮮半島安全產生影響的國家，（如勝選）自己將穩定地處理韓中關係。目前民調顯示，李在明的支持率排名第一，但領先優勢在縮小。



開展以本國利益為中心的“實用外交”



李在明當天在社交媒體上發表自己的外交安保政策時作出上述表態。他還表示，將推進恢復韓國與朝鮮軍事熱線等韓朝溝通渠道，互相停止誘發緊張的行為，推進互惠的南北對話和交流合作。



李在明在此前發布的競選綱領中強調“實用外交”，表示將擴大韓國外交的領域並使其實現多元化，推進地區戰略和全球南方合作。他說，將基於韓國國家利益與實用性，發展與中國、美國、日本、俄羅斯四國的關係。



5月13日，李在明在大邱開展競選活動時說，韓美同盟、韓美日安保合作固然重要，但不能因此就與其他國家對抗。應當以韓國國家利益為中心，維護好同中國、俄羅斯等國關係，促進經貿往來。



在5月18日進行的首場總統候選人電視辯論中，李在明再次表示，在對外政策上需要根據形勢作出靈活判斷，判斷標準必須是韓國國家利益。他指出，韓美同盟是韓國外交與國家安全的基軸，但並不意味要將所有籌碼都押在這一關係上，與中俄的關係同樣重要，“不可將問題極端化”。