以軍濫炸加沙　醫生一家9名子女遇難

中評社北京5月26日電／據大公網報導，綜合半島電視台、BBC報導：以色列軍隊加強對加沙空襲，南部城市汗尤尼斯一名女醫生的住所被導彈集中，10名子女中有9人喪生，僅有一名11歲的兒子幸存，其丈夫亦受重傷。



加沙南部城市汗尤尼斯一處住宅5月23日遇襲倒塌，據報遇襲其中一間房屋，是巴勒斯坦醫生納賈爾夫婦的住所。身為兒科醫生的妻子阿拉當時在醫院當值，其同為醫生的丈夫哈姆迪剛把妻子送到醫院返回家中，不久之後住宅遭空襲。加沙當局指，夫婦倆的9個孩子被炸死，年齡介乎7個月至12歲，一名11歲兒子和丈夫生還，傷勢嚴重。



報導稱，儘管失去了孩子，阿拉仍在繼續工作，其丈夫和唯一幸存的孩子入住她所工作的納賽爾醫院進行治療。接診的英國外科醫師格雷姆表示，其丈夫頭部有穿透性損傷，而11歲兒子的左臂近乎斷掉，遍體鱗傷。加沙衛生部秘書長阿爾布爾什表示：“這就是我們加沙醫護人員承受的現況，言語無法形容他們的痛苦”，指責以色列“消滅了整個家庭”。



以色列軍方回應稱，當天對一處建築內的疑似武裝分子發動了襲擊，並聲稱正在核查關於平民死亡的說法。以軍指，被攻擊的建築位於以色列國防軍部隊駐扎地附近。從5月19日開始，以色列對加沙第二大城市汗尤尼斯發出強制撤離令，每天都對該地區進行狂轟濫炸。據半島電視台數據，自25日以來，以色列在加沙的空襲已造成至少22人死亡。



雖然以色列批准國際組織恢復向加沙運送物資，但分發進度仍然緩慢。聯合國表示，進入加沙的援助物資每天需要500至600輛卡車，以軍所稱23日有“83輛載有物資的卡車進入加沙”遠遠不夠，並呼籲以色列允許更多物資進入加沙。