台盟中央：發揮“兩重兩新”政策效能

中評社北京5月26日電／據央視新聞報導，受中共中央委托，今年，台盟中央圍繞“更好發揮‘兩重兩新’政策效能，建設現代化產業體系，全方位擴大國內需求”這一主題，赴廣西、上海開展年度重點考察調研。



物流是實體經濟的“經絡”，一頭連著生產，一頭連著消費，是暢通國民經濟循環的重要一環。擴大內需，物流先行。今年以來，西部陸海新通道鐵海聯運班列運輸貨物已突破50萬標箱。在廣西，台盟中央調研組走訪了廣西平陸運河馬道樞紐項目、南寧國際鐵路港、南寧吳圩機場等，瞭解到在多式聯運的銜接、港口物流服務等方面還存在堵點難點，亟待解決大宗貨物運力不足、物流成本偏高等問題。



作為西部陸海新通道的骨幹工程，國家重大建設項目平陸運河預計在2026年底通航，這將大大縮短西南地區貨物出海距離，進一步降低物流成本。調研組建議，以此為契機，將物流業與製造業深度融合，促進現代物流與區域經濟良性互動，實現深層次的降本增效。



消費是推動經濟增長的重要引擎之一。今年以來，圍繞黨中央、國務院關於“兩新”工作決策部署，廣西擴圍升級補貼標準和範圍，目前已有250多萬名消費者參與“以舊換新”。調研組在走訪時瞭解到，目前“以舊換新”工作還需要進一步優化流程，拓展參與方式，解決“以舊換新”政策‌覆蓋品類與區域不均衡等問題。



文旅消費活力正持續釋放，成為擴大內需的重要引擎。在廣西、上海調研期間，調研組還走訪了文旅企業、網絡電商和社交平台公司等，發現文旅產品仍以門票經濟為主，二次消費占比偏低，在構建文旅融合的新消費場景、激活文旅市場消費潛力方面還存在不足。



調研組建議，要進一步發揮政策集成效應，加快形成“需求牽引供給、供給創造需求”的良性循環，不斷激活消費新動能，暢通國內大循環。